【管理Tips】要開股東會但有限聚令點算？人事顧問：分房開不違公司條例

本港新冠肺炎確診數字急升，政府日前收緊限聚令措施，股東會議人數限制每間房或區隔範圍減至 20 人，會議上不可飲食。公司面對股東會議人數限制該如何應對？有資深人事顧問認為，若公司酒店房間分房進行股東會議，須了解場地技術設備應用。

毅知顧問公司董事總經理周綺萍指出：「一切視乎股東會議人數，對於上市公司來說影響場地安排，因人數眾多要另覓 20 人地方舉行股東會議，或在酒店分房進行。」

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▲ 毅知顧問公司董事總經理周綺萍

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周綺萍續指：「限聚令收緊 20 人對場地安排有一定影響，部分公司會選擇在港九及新界的酒店開股東會或大型會議，分開 3 間酒店會議室聯合進行股東會議，但技術設備能否配合才最重要。」

根據《公司條例》第 584 條，公司「可使用令該公司身處不同地方的成員能夠在成員大會上聆聽、發言及表決的任何科技，在兩個或多於兩個地方舉行成員大會，但須受公司章程細則的條文規限。」周綺萍又稱，在公司條例中公司可在兩個或多於兩個地方舉行成員大會，跟限聚令收緊股東會議人數限制其實無抵觸。

▲ 部份公司會選擇在香港、九龍及新界，分三間酒店房間聯合進行股東會議。

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Photo：Pexels、Arjen Schmitz