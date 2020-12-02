【疫市營商】強制食肆貼安心出行碼將生效　麵店寧專做外賣也不貼二維碼

香港特區政府早前推出《安心出行》App（流動應用程式），並要求《預防及控制疾病條例》 599F 章下的表列處所及餐飲處所的營業者，要在 12 月 3 日前向政府申請《安心出行》場所的 QR Code（二維碼），並於收到二維碼的 2 個工作天內，在當眼處或場所入口展示二維碼。有食肆表明寧願轉做外賣，也不會張貼二維碼。

筲箕灣及大角咀開設分店的港式麵店「壹碗壹碟」在 Facebook 專頁表示，由明天開始將暫停堂食，只做外賣，直至另行通知。食肆表示，轉做外賣預計生意一定會跌一半以上，但仍然堅持不會接受政府防疫限聚令政策。

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政府早前收緊各項防疫措施，包括要求多個處所需張貼「安心出行」二維碼，讓市民記錄行蹤。政府指除食肆外，亦將要求獲許可繼續營業之處所展示安心出行二維碼，即包括健身中心、體育處所、美容院及按摩院。

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Photo：壹碗壹碟 Facebook專頁