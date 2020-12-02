【突破困局】一盒齊三款! 屈臣氏 WatsMask 冬日限定版雪花口罩 獨立包裝售$98盒

香港口罩市場飽和，各廠都要花心思搶客。屈臣氏近來動作多多，繼推出迷彩口罩等新款(按此瀏覽)後，今日又推出冬日限定版雪花口罩。



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今次屈臣氏新推出的口罩，仍是 Level 3 水平，口罩印上大小雪花設計，極有冬日氣氛。今次這款新口罩一盒已有齊白、綠和藍三色，無需用戶獨立購買 3 盒即可有齊一套。此屈臣氏 WatsMask 口罩一盒 30 個獨立包裝售 $119.9，易賞錢價 $98，現已陸續在各屈臣氏分店到貨。

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▲ 屈臣氏 WatsMask 冬日限定版雪花口罩

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▲ 屈臣氏 WatsMask冬日限定版雪花口罩為屈臣氏製造

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▲ 屈臣氏 WatsMask 冬日限定版雪花口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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