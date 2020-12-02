【疫市營商】捷克鋼琴商因政治事件被中國取消定單　轉銷台灣定單大增補數

早前捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）早前訪問台灣引發外交風波，有中國進口商隨即向捷克鋼琴商「佩卓夫」（Petrof）取消定單。但有報導指，這間鋼琴製造商出口到中國的生意已經恢復，還接到台灣的定單。

佩卓夫公司總裁佩卓夫瓦（Zuzana Ceralová Petrofová）表示，已恢復跟中國客戶的生意來往，在 9 月以來已經出口 200 多部鋼琴到中國。佩卓夫瓦續指，一名台灣客戶受到「送鋼琴到學校」（Piano to Schools）活動的啟發，早前也訂購 11 部鋼琴，準備送給台灣的學校。

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▲ 佩卓夫鋼琴總裁佩卓夫瓦（左）表示，已恢復與中國客戶的生意來往

捷克參議院議長 9 月訪問台灣引起中國不滿，有中國客戶因擔心中國對捷克製造的產品實施制裁，因而取消價值 20 萬歐元的定單。然而，中國當局並未宣布對捷克或捷克企業採取制裁行動，可能是進口商為了防患未然或出於對北京當局的支持，主動取消定單。捷克富豪柯瑪瑞克（Karel Komárek）得悉此事後，立即發起「送鋼琴到學校」活動，將這批原本要出口到中國的鋼琴買下來送給學校。

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據悉，「佩卓夫」在中國市場的銷售佔其總銷售額的 35%，品牌曾擔心兩國關係會影響產品在中國的銷售。據統計平台 Statista 的數據顯示，全球音樂樂器產品 到 2020 年的收入將達到 308.9 億美元，預計該行業每年增長速度達 7.5％；按地區計， 樂器 大部分收入來自中國，預計 2020 年為 66.29 億美元。

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Photo：Petrof Pianos