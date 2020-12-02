東京奧運又再傳來好消息！繼早前日本政府批準外國觀眾入境可豁免 14 日隔離，以及乘搭公共交通工具後，多間日本媒體報道，屆時外國入境客可免除須接種新冠肺炎疫苗的要求，但會要求他們安裝防疫 App（流動應用程式）。

《日經新聞》報道，東京奧運會和殘奧會已售出近 100 萬張海外門票。由於不少遊客會去多個場館觀賽，部分會因為新冠肺炎疫情取消觀賽，因此無法預計外國旅客的人數。日本政府預計到明年春天再確定各場館的觀眾人數，並敲定具體方針。

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▲ 屆時外國旅客可免除須接種疫苗的要求，但會要求他們安裝防疫APP

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屆時外國旅客入境須安裝兩款流動應用程式一個是日本政府用來確認接觸情形的《COCOA》，另一個是管理陰性證明和簽證等資訊的 App。《COCOA》將可確認是否有接觸過確診人士，也可在日本各地證明自己並未染疫；若未來發現使用者可能曾與確診者接觸，將會發出通知。

至於另一款 App，遊客需登記護照、門票號碼、照片、陰性證明書等資訊，在入境審查與檢疫等手續時提供確認，奧運比賽場地也將會要求外國客出示 App；當局也正研究可以用 App 掃描酒店或餐廳的 QRCODE，記錄出入紀錄等。

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參賽選手方面，據《共同社》報道，日本政府屆時每 4 至 5 日，會為選手進行定時病毒檢測。

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Photo：SHUTTERSTOCK、Foreign Brief、Nathan Rupert、hans-johnson