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疫情又惡化!? 港今日新增 103 宗確診 商戶注意今日開始新防疫措施

行內熱話 16:51 2020/12/02

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根據昨天的資料，本來是預計初步確診為 60 多宗，但確診數字達 103 宗。
  
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昨日香港新增 82 宗確診個案，包括 72 宗本地個案，當中 22 宗屬本地源頭不明。跳舞群組又新增 32 宗個案。當中食肆松山海鮮鍋因有食客及員工確診，曾到過該食肆人士和員工需要進行強制檢測。

今日衛生署指，香港確診人數為 103 宗，當中 6 宗屬輸入個案，有 15 宗則為本港源頭不明。今日有 13 宗跟歌舞群組有關，14 宗是日出康城地盤的相關人士。此外，東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍，今日又新增 39 人確診。

今日開始，更多處所關閉，包括：遊戲機中心、遊樂場所、卡拉OK、泳池、麻雀館等。 

考慮到市民的身心健康，健身中心、體育處所可以繼續開放，惟必須不多於 2 個人一組活動，而運動期間需要佩戴口罩。美容院及按摩院可開放，但要更嚴格的防疫措施。

至於食肆的營業時間需要縮短，由原本可營業至凌晨 12 時，縮短至只可營業至晚上 10 時，並收緊至每檯不可多於 2 位食客。至於其他防疫措施，如餐廳不可招待多於 50% 食客、為客人量體溫等，均不變。上述所有獲准營業的處所，均必須貼出《安心出行》二維碼。599G 章「限聚令」的人數，由現時的 4 人，收緊至 2 人。

另有消息指，行政會議已同意違反限聚令、口罩令及強制檢疫的罰款，由 $2000 加至 $10000。

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撰文 : 張文啟

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