【中小企融資】疫情下減現金支出　新信用卡服務助港企B2B 跨境支付兼當信貸額

新冠肺炎疫情下，香港中小企最大「痛點」應是現金流，但如何解決真是數碼營銷KOL也答不到你。海外信用卡服務平台 CardUp 開拓香港業務，聯同 Visa 為企業提供即時商業信貸額度。除了容許商業用戶採用信用卡進行跨境商務付款外，平台亦新增信用卡 B2B 支付功能，容許企業使用信用卡向不接受信用卡的用戶支付薪資、供應商發票、租金等費用。

本地商戶可在 CardUp 用信用額進行跨境付款，打破由銀行主導的匯款市場；即使收款方不接納信用卡付款，公司用戶亦可經收 CardUp 進行跨境商務支付，並延長其還款期至兩個月。作為Visa商務支付服務供應商 (BPSP)， CardUp 可協助香港企業善用信用額。

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收費方面，每筆交易 CardUp 將收取手續費，但因該公司身是 Visa 商務支付服務供應商（BPSP），可協助企業自定費率完成交易，亦提供最多兩個月的不收額外利息以及提前付款折扣，協助本地企業保持現金流。

使用流程方面，CardUp 指服務全使用電子化介面，企業用戶在同一介面可設定安排定期付款並監察付款進度，追蹤業務數據、核對賬務；平台會提供電子發票支援數碼收付流程，節省成本時間，更重要是雙方毋須見面減少感染新冠肺炎機會。

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Visa 香港及澳門區董事總經理史美琪 (Maaike Steinebach) 表示，許多公司以為信用卡只是支付方式，但它也可以成為企業預算管理工具。CardUp 幫助中小企利用商業信用卡延長其欠款支付期限，解決本港中小企「痛點」之一：現金流，這在現時嚴峻的經濟氣氛下尤其關鍵。

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