【SME學堂】麥當勞・可口可樂重設CMO職位　兩大任務應對後疫情市況逆轉

美國各大企業過去 3 年陸續取消市務總監（CMO）一職。但今年新冠肺炎疫情爆發，麥當勞和可口可樂等跨國公司以至中小企陸續重設市務總監一職，解決企業在後疫情時代的困境。

麥當勞、可口可樂、Uber 等國際企業，2017 年起相繼取消市務總監一職，部分原因是希望營銷／推廣能夠跟營運或業績增長更相連，部分則是因為「營銷」的概念範圍逐漸擴大，加上數碼營銷比例上升，只靠 CMO 已難以成為整個國際企業推廣事務的負責人，因此改以多人分擔重任。

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▲ 自 2017 年起，麥當勞、可口可樂、Uber 等國際企業都相繼取消行銷總監一職

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麥當勞新任市務總監 Alistair Macrow 將接手全球菜單策略、品牌、洞悉、家庭客戶與推廣事務實踐、發展企業的市務員工訓練項目與職涯規劃等工作；至於地區推廣、數碼、媒體、顧客關係管理、品牌內容、顧客洞悉與策略等事務，則聘專人負責。

雖然麥當勞重設全球市務總監的職位，但職責較偏向品牌與營銷規劃，至於涉及數據分析技能的數碼媒體、顧客關係管理等事務，則由另一位高層負責。

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▲ 企業若要在後疫情時代中生存下去，行銷總監不能只想著促銷，而是要去激發新的想像，創造新的市場機會

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今年全球受到新冠肺炎疫情衝擊，不少企業裁員應付。市場研究機構 Forrester 認為，企業作出行推廣預算和人手縮減後，市務總監在 2021 年將成為企業能否重返市場的關鍵角色，更指出沒有市務總監的企業將被市場淘汰。

在推廣團隊與預算都較過去減少的情況下，Forrester 也預測，2021 年的市務總監需試圖打破現有商業模式，無論是創造新產品、改變定價等策略，企業若要在後疫情時代中生存下去，市務總監不能只想著推銷，而是要去激發新的想像，發掘新商機。

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