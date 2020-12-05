【附登記連結】一個口罩可用 7 日 + 99% 殺毒! AOP-KF 免費派 100,000 個全球獨家專利固體鹼 3D 殺菌口罩

AOP-KF 表示，正向全港市民派發固體鹼 3D 殺菌口罩。



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廠方表示，此口罩採用 5 層過濾，加上美國專利 AOP-KF 固體鹼殺菌消毒物料製成。檢測報告證實固體鹼（Solid Alkali) 能於短時間內殺滅 99% 以上的甲型流感病毒 H1N1 及殺滅冠狀病毒 HCoV229E。廠方指，一個口罩可用 7 日。

現於即日起，廠方向香港市民免費送出 AOP-KF 全球獨家專利固體鹼 3D 殺菌口罩100,000 個。登記後，市民就可以透過郵寄收到 AOP-KF 3D 殺菌口罩試用裝一個及 $100 購物優惠券。

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▲ AOP-KF 固體鹼殺菌消毒口罩

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▲ 固體鹼殺菌消毒物料

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▲ AOP-KF 固體鹼殺菌消毒口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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