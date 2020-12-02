HKTV Mall 再推新 Sanrio 圖案口罩 AP 鴨和蛋黃哥即將登場

HKTV Mall 除推出 My Melody & KUROMI 和布丁狗口罩外，原來還有新口罩推出。



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廠方新推出的 Melody & KUROMI 和布丁狗圖案口罩設計精美，符合 Level 2 規格，售價為 $84/30個 (按此瀏覽詳情)。在廠方最新的預告中，還有 AP 鴨和蛋黃哥圖案口罩。但這兩款口罩尚未發售，售價相信跟 Melody & KUROMI 和布丁狗圖案口罩同售$84/30個 。

▲ HKTV Mall AP 鴨圖案口罩

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HKTV Mall 口罩規格

-尺寸: 145x95mm

-經SGS測試

-三重設計 - 物料均來自台灣及美國

- 防水性外層 : 防潑水PP不織布，可防止液體飛濺

- 靜電過濾層 : 採用熔噴技術的不織布，可形成屏障有效阻擋病菌

-細菌過濾效率≧98%

-粒子過濾效率≧98%

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▲ HKTV Mall 蛋黃哥圖案口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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