【香港製造】7 色寶石口罩 ComNsafe Jewel Collection 特價售 $45 盒

V STAR 表示，正在特價發售多款 ComNsafe 口罩。



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ComNsafe 口罩全香港製造，為 Level 2 水平，除在網上購買外，亦在在廠方門市購買。

1.獨立包裝25個裝 - $45一盒，

2.彩色獨立包裝25個裝 - $48一盒

3.50個家庭裝 - $60一盒

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▲ V STAR ComNsafe 口罩

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地址:上環：信德中心3樓澳門廣場3008-3010號舖

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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