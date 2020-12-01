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【第四波殺到】香港郵政盡量維持正常服務 中小企需注意服務時間

業界頭條 22:20 2020/12/01

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由於疫情影響，香港郵政十二月一日起有新的郵政服務安排。
 
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香港郵政表示，在平衡市民對郵政局櫃位服務的需求及盡量減低疫情在社區擴散的風險下，全線郵政局於星期一至五將會維持正常開門時間，但會提早於下午四時關閉；星期六營業時間如常（郵政總局及尖沙咀郵政局會提早於下午四時關閉）。注意流動郵政局服務暫停。

郵箱收信及郵件派遞（包括特快專遞）會維持正常服務。但就過去 14 天內曾有確診個案的大廈，香港郵政會維持每星期三次的大堂信箱派遞服務，但上門派遞會繼續暫停，直至有關大廈從過去 14 天內曾有確診個案的大廈名單中剔除。

由於郵政局開放時間有所調整，市民如有必要前往郵政局使用櫃位服務或需等候較長的時間。在此期間，本地及出入口郵件服務會有所延誤，就此帶來不便，敬希市民見諒。

香港郵政會繼續密切留意有關情況以及政府的最新公布，適時作出調整。如有查詢，可致電香港郵政熱線 2921 2222。

 

 

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撰文 : 張文啟

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