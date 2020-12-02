【疫市營商】施政報告稱以科技助的士業重生　租車司機：不整頓行業制度只會徒勞無功

上周《施政報告》宣布將透過善用科技及舉辦嘉許計劃等以提升的士服務質素。有的士司機嗤之以鼻，直言政府不熟悉行業運作，空畫大餅，計劃只會徒勞無功。

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的士司機黃先生專做網約機場的士，見盡行業變遷。他指出，新冠肺炎疫情封關，的士失去過關、機場出入境乘客，收入比之前跌了接近 2/3，只餘下新界來回市區的長途客，短途客因經濟亦減少，經營比艱難得多。

黃先生坦言，政府想以科技改善的士服務如空中樓閣：「如果政府是想主動出手，統一開發網約 app 提升效率的話，基本上不可能。這行近年變得太快，政府又經常慢半拍，早在５ 年前我們一半乘客已是由 app 叫車，現在網約車比例更達 9 成，等政府做？我們早已玩完。」他直指政府不諳行業運作，笑指即使的士商會主席亦對網約服務一知半解，管理車隊與管理網約車服務完全是兩回事。

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▲ 黃先生直言專營的士就算推行也沒用。

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黃先生以專營的士為例說：「香港現在大約 18,000 架的士，專營的士計劃推 600 個。我好肯定 600 個牌最後都只會落入車行手上，因為香港不像外國 1 架車跟 1 個人，有幸運兒抽到專營牌照，車行大可進行枱底交易，例如出價 10 萬元私下購買牌照使用權。最後專營司機駕駛車行的士，車行就再安排其他人駕駛專營的士。專營司機可聲稱頂朋友更，而自己的車要其他人頂更便行。」

黃先生指出，的士服務差劣很多時候源於車行管理混亂，一個管理人隨時要管理 20 至 30 架車，極端情況下甚至要管理 100 架車，在司機並非綁定 1 架車的情況下，服務以至衛生難以保證。此外，的士不肯過海最大原因便是不想空車回程，生意做少很多。他說：「要改善情況，政府有不少方法都可以考慮，而非開發最不熟行、兼已有人在做的網約車 app。」

▲ 政府有不少方法，為何要在最不熟行、兼已有人在做的網約車 app「打主意」？

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拒載方面，黃先生認為最大原因是網約車盛行，因網約單最低消費 70 元，金額由網約平台決定，司機收入反而能保證。乘客如果在街上截不到的士，其實司機要接利錢較多的網約單。

黃先生笑言，客人最易截到車是去的士站：「現在會排的士站的司機多數是懶得用 app，或者是不懂得用 app 的老一輩。與其說我們不做短途客，倒不如說時代變了，大家都網上收單；網約車平台為了保證收入，拒接利錢較少的短途 call 也是平常事。」

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