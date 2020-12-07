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【疫市直擊】遊客絕跡轉推室內攝影體驗 租借旗袍店生意靠本地客逆轉

商管策略 12:04 2020/12/07

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租借旗袍款式花樣，Pandora 指最初造100件旗袍，衣服尺碼齊備 S 至5 XL。

老上海旗袍在民國時期是當代女性時代轉型象徵，現今也是流行穿搭的服裝。位於上環的租借旗袍服務公司「貳拾年華」跟本地遊平台推廣業務，客源轉向本地客，生意反而比疫情爆發前上升，成功「疫」流而上。

貳拾年華（20s Hong Kong QiPao Photography Experience），提供租借旗袍服務供客人影相「打卡」，一向以遊客為主要顧客，可想而知新冠肺炎疫情對其生意的影響；但柳暗花明，靠本地客足夠支持營運。公司創辦人 Pandora Cheng 表示：「疫情下本地人多消遣活動，看電影、體驗和攝影也屬體驗活動。」

【疫市營商】網上賭場加薪兩倍挖角 本地遊戲開發商難留編程人才見下頁】 

貳拾年華創辦人Pandora Cheng

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度【見下頁

Pandora 又稱，貳拾年華 3 年前跟旅遊體驗預訂平台 Klook 合作，今年則轉跟 KKday 合推租借旗袍體驗服務。她說，期望透過平台吸納遊客，惟新冠肺炎疫情關係政府推出本地遊計劃小商戶配合。

設計出身的 Pandora 一直離不開婚禮概念

【限聚令收緊】疫情反彈本地遊隨時停？消息：政府將取消旅行團每團30人豁免​​​​​​見下頁】​ 

中上環多地方大館、PMQ 等拍攝「打卡」地標，不過因應新冠肺炎疫情 Pandora 最大改動店舖格局。Pandora 又指，將存放旗袍空間改裝，店鋪間隔變動增加室內攝影空間；限聚令下公眾活動多禁止，家庭聚會要暫停，這反而吸引客戶租場訂室內攝影服務，場景亦由大批人「全家幅」（傳統家庭照）改為懷緬舊年代「家」感覺的拍攝專題。

背景牆紙可隨主題改動

【疫市營商】事事虛擬紮作行業式微？老行尊：本土傳統技藝有市場

貳拾年華本在尖沙咀百利商場營業，Pandora 透露：「中上環區甚少沒有樓梯的大廈，選擇現址是升降機可方便搬運大型攝影箱，這裏鄰近地鐵站方便客人上來。」

Pandora 坦言，現階段不會加強何宣傳，自己也害怕新冠肺炎疫情不想有「旗袍群組」，總之現時政府或社會氣氛下「交到租已經贏了」，她指將來會考慮發展網上發售旗袍計劃。

店鋪間隔變動增加室內攝影空間，反吸引客戶訂場。

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撰文 : 鍾采餘

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