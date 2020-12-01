【附購買連結】$0.7 一個! 超抵價! Govek Level 3 口罩 獨立包裝售$19.9/30個

莎莎表示，正以特價發售 Govek Level 3 口罩。



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Govek Level 3 口罩過濾效率達 PFE 及 BFE≥99%，由即日起至 12 月 7 日，此 Govek 口罩只售 $19.9。此口罩一盒 30 個，全獨立包裝，在全線門市和網店有售。

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Govek 口罩規格

符合ASTM Level 3 標準

過濾效率PFE及BFE≥99%

STC(香港標準及檢定中心) 檢測認證

尺寸: 175mm x 95mm

獨立包裝

一盒30個

售價: $19.9

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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