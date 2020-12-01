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【附購買連結】$0.7 一個 超抵價! Govek Level 3 獨立包裝口罩 莎莎售$19.9/30個

行內熱話 17:55 2020/12/01

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莎莎表示，正以特價發售 Govek Level 3 口罩。

【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

Govek Level 3 口罩過濾效率達 PFE 及 BFE≥99%，由即日起至 12 月 7 日，此 Govek 口罩只售 $19.9。此口罩一盒 30 個，全獨立包裝，在全線門市和網店有售。

【其他內容】  強推超過 100 款花式口罩! 每盒特價售 $22 口罩工廠 FACEWEAR 網店推購買優惠

Govek 口罩規格

符合ASTM Level 3 標準
過濾效率PFE及BFE≥99%
STC(香港標準及檢定中心) 檢測認證
尺寸: 175mm x 95mm
獨立包裝
一盒30個

售價: $19.9

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其他內容】  【附購買詳情】全日本製3E>99%! KOWA 三次元口罩 莎莎售 $28 包

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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