【管理Tips】升上主管突然被討厭？新手上司必改 3 種壞行為

每個人都有自己的工作模式或跟人溝通的方法，一旦升遷到管理層，過去許多看似無害的習慣、甚至有益的行為，可能引起「負評」，讓人質疑你的管理能力。管理顧問機構 Gurumaker 執行長 Harrison Monarth 整理出晉升團隊主管後，3 個在升遷後最應該注意甚至要立即改正的行為：

（1）獨行獨斷／優柔寡斷

過去只是團隊一員時，很多時候要下決定時只需附和眾人意見，討論出共識後執行便成，當主管卻剛剛相反。人力資源分析公司 ghSMART 的調查發現，大部分成功的主管具備快速跟隨局勢應變，做出堅定決策的特質。即使決策錯誤，也還有機會在過程中逐步調整；最令人害怕的是不敢下決定，這會讓下屬覺得你缺乏遠見，顯得沒有領導能力。

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▲ 大部分成功的望主管都具備快速跟隨局勢應變，做出堅定決策的特質

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（2）建立共享價值勿搞小圈子

隨著能力和資歷漸增，你領導的團隊也會不斷擴張。或許會從幾人的團隊變成幾十人，甚至過百人。如果你還以帶領小團隊的方式帶領下屬，同樣會出問題。舉例，帶領小團隊時通常會非常重視忠誠度、成員間相處氣氛，希望建立有向心力的組合完成任務。

不過，團隊擴張至大規模後，上述模式反而會讓新成員認為上層在建立「小圈子」，企圖拉攏心腹，可能令整個團隊造成隔閡，懷疑你看人不公正，會優待「自己友」。建議的做法是，跟整個團隊共享價值觀和目標，鼓勵大家朝同一方向前進，並鼓勵新舊成員之間的交流，分享工作成果和資源、融洽共存。

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▲ 當主管必須公平地讚賞團隊每個成員的表現，關注每個人的需求並提供幫助

（3）親疏有別最壞事

觀察一下你的行事曆，你是不是經常把時間分配給某個員工，跟對方開會或給他比別人多的職場建議？如果你太集中給予某成員資源或關注，其他人可能會「眼紅」。當主管必須公平讚賞團隊每個成員的表現，關注每人的需求並提供幫助。另外，跟成員面談、相處過程中，應該多聆聽他們意見，讓自己有機會成為更好的主管。

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