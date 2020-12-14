【管理Tips】公司指派員工籌備派對如何辦得體面？訂餐緊記 6 點免中伏

每逢年頭年尾、公司完成大型項目或會安排大飯局派對答謝員工努力，雖然今年新冠肺炎疫情公司或安排員工在家工作（WFH），故或以「到會」形式在公司甚至家中吃代替，但若公司指派你負責訂餐「重任」，仍是夠煩擾的。訂餐大臣的你，訂購團體熟食需緊記以下 6 個要點：

（1）訂餐講求體面預訂料理前先留意公司預算。員工被公司委派「重任」予你，大部分心理總認為要辦得體面，記最貴最高級食物，結果超出公司預算，「後果自付」，故必須注意公司預算。

（2）注意訂購份量。訂餐切忌出現份量不足造成尷尬，員工準確記低公司各部門人數作訂餐預算。

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（3）為素食者提供清楚素食標籤。訂餐時前了解各部門同事飲食習慣，或宗教信仰規條下不能進食肉類食品，此時訂餐途中要求標示素食標籤。

（4）訂餐份量多可分開另一間訂。若經統計後發展公司售數多於 50 人，1 間食店不必能預時製作訂餐份量，可選擇分批到另一間餐廳預訂便萬無一失。

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（5）確認訂餐的餐廳營業時間。餐廳營業時間或會因新冠肺炎疫情更改，即使是到會或純外賣，故訂餐前多加留意，慎防取餐之日有所耽誤。

（6）訂餐時查詢速遞會送餐到現場或門口。當天聚餐環節訂餐遲遲未送到，最後公司只會責怪你辦事不力。因此，為避免訂餐前忽略送餐詳情，務必要該實速遞會送餐到現場或門口，方便編排時間。

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Photo：Pexels、James Chao、Ben Gallery、Virginia State Parks