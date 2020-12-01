【限聚令收緊】疫倩反彈本地遊隨時停？消息：政府將取消旅行團每團30人豁免

隨著本港爆發第 4 波新冠肺炎疫情，政府早前已收緊各項防疫措施。有消息指，政府將會就本地遊旅行團每團人數放寬至 30 人的豁免取消。

疫情期間，各國採取入境限制，導致旅遊業受到嚴重打擊。政府為了支援本地旅遊業，除了推出「保就業」計劃及各項資助協助業界，當局在 10 月時推出「賞你遊香港」活動，讓市民免費換領本地遊名額。

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▲ 有消息指，政府將會就本地遊旅行團每團人數放寬至30人的豁免取消

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此外，當局亦放寬本地旅行團人數上限為 30 人，並要求辦團的持牌旅行社須符合 22 項要求，包括須先向旅遊業議會登記，並簽署防疫承諾約章，購買健康保險等，而領隊及導遊也需要持有特定時間內的病毒檢測結果。

▲ 早前永安旅遊宣布裁員約120人，約佔整體員工編制兩成

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本港旅遊業在新冠肺炎疫情下難以經營，早前永安旅遊宣布裁員約 120 人，約佔整體員工編制兩成。永安表示，在現時疫情下，本港及外地的出入境防疫政策仍未見放寬，令旅遊業務恢復無期，而據國際航運機構預測，未來 1 至 2 年亦難以回復以往的出行規模。

此外，現時公司員工數目遠超未來的業務需求，隨著保就業計劃結束，人力成本將帶來難以負荷的壓力，因此在迫不得已的情況下，進行適當的架構精簡和業務重組。

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Photo：Dmiramadra