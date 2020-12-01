【管理Tips】更勝WFH？聯合利華紐西蘭推行每周工作4天毋須減薪

消費品生產商聯合利華（Unilever）早前表示，將在紐西蘭試行每星期工作 4 日，為期 12 個月，在新措施下員工的薪金維持不變。聯合利華推出新措施，以響應紐西蘭總理阿爾登（Jacida Arden） 今年 5 月提出的彈性工作建議。

新措施為期 12 個月 (即至明年 12 月)，公司在紐西蘭的 81 名員工皆可參與，員工每周工作 4 日可休息 3 日，且薪金不變。試驗計劃實行 1 年後，聯合利華將檢視成效，評估是否推廣至全球約 15.5 萬名員工。

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聯合利華紐西蘭執行董事 Nick Bangs 表示，這個計劃屬於試驗性質，公司並未承諾在 12 個月後繼續推行、或拓展到紐西蘭以外的地方，但相信 1 年過後會有收穫。他又指，過去的工作模式已經過時，公司的目標是評估績效表現，而不是工作時數多寡。

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▲ 聯合利華將在紐西蘭試行每星期工作4日，為期12個月

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紐西蘭已有企業實行每星期工作 4 日，當地地產規劃商 Perpetual Guardian 去年發表每星期工作 4 日的成果，發現工時雖然變短，但員工生產力所提升。自新冠肺炎爆發後，縮短工時再次成為討論議題，紐西蘭總理阿爾登在今年年中曾鼓勵企業實行一星期工作 4 日，在疫情期間給予員工更多彈性，但紐西蘭政府尚未全面採用此制度。

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Photo：123RF、The National