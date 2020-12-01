【疫市營商難題？】新冠疫苗進展理想　惟航空公司送貨難

新冠肺炎疫情影響全球將近 1 年，最近不少藥廠積極研發疫苗z；美國兩大藥廠輝瑞（Pfizer）及莫德納（Moderna），均在疫苗開發上傳出好消息，而輝瑞將透過美國航空（United Airlines）運送首批疫苗，雖然航空公司成為「疫苗商機」下的受惠者，但他們在運送方面仍需面對不同挑戰。

據國際航空運輸協會估計，全球人口達 70 億，每人需要兩劑疫苗。若以 1 架可運送 140 億劑疫苗的重 110 噸波音 747 為例，也需要運送 8,000 次才能完成，相當於要花上兩年時間。然而，航空公司新冠肺炎疫情期間縮減人手和刪減航線節省開支，變相令這項任務變得困難。

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▲ 輝瑞將透過美國航空 (United Airlines) 運送首批疫苗

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目前約有 2 ,000 架貨運飛機，運送的空運貨物大約是總數的一半，其他貨物都必須靠 2 萬多架民航機運送。現時航空公司已召回 2,500 架客機，只負責送貨。《華爾街日報》引述消息指，運送疫苗偏偏遇上聖誕節購物潮，電子產品、服裝的訂單大增，在運送能力有限的情況下，疫苗配送可能受到擠壓。

航空公司運送疫苗亦要克服低溫配送問題，據悉輝瑞會為提供航空公司手提箱大小的冷藏容器，以方便疫苗配送。目前美國聯邦航空管理局（FAA）也已特別允許聯航運載比平時許可量多 5 倍的乾冰，讓疫苗能維持在適當溫度。

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▲ DHL生命科學和醫療保健部門總裁Larry St. Onge表示，規劃疫苗的配送前，會先分析哪些航線和機場出現航班延誤和損壞的風險最高，以降低疫苗的損壞率

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其他貨運公司也準備加入疫苗配送行列。DHL 生命科學和醫療保健部門總裁 Larry St. Onge 表示，規劃疫苗的配送前，會先分析哪些航線和機場出現航班延誤和損壞的風險最高，以降低疫苗的損壞率；速遞公司聯合包裹（UPS）和德國漢莎航空則正在興建「冷凍農場」，在重點機場放置由多個冷凍設施集結而成的疫苗儲放空間。

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Photo：pexels、Shutterstock、Can Pac Swire