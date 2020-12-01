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【疫市營商難題？】新冠疫苗進展理想　惟航空公司送貨難

業界頭條 15:05 2020/12/01

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新冠肺炎疫情影響全球將近 1 年，最近不少藥廠積極研發疫苗z；美國兩大藥廠輝瑞（Pfizer）及莫德納（Moderna），均在疫苗開發上傳出好消息，而輝瑞將透過美國航空（United Airlines）運送首批疫苗，雖然航空公司成為「疫苗商機」下的受惠者，但他們在運送方面仍需面對不同挑戰。

據國際航空運輸協會估計，全球人口達 70 億，每人需要兩劑疫苗。若以 1 架可運送 140 億劑疫苗的重 110 噸波音 747 為例，也需要運送 8,000 次才能完成，相當於要花上兩年時間。然而，航空公司新冠肺炎疫情期間縮減人手和刪減航線節省開支，變相令這項任務變得困難。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

輝瑞將透過美國航空 (United Airlines) 運送首批疫苗

提供 90% 防護力! 輝瑞 x BioNTech 新冠肺炎疫苗成功?  年底前可產 5000 萬劑見下頁

目前約有 2 ,000 架貨運飛機，運送的空運貨物大約是總數的一半，其他貨物都必須靠 2 萬多架民航機運送。現時航空公司已召回 2,500 架客機，只負責送貨。《華爾街日報》引述消息指，運送疫苗偏偏遇上聖誕節購物潮，電子產品、服裝的訂單大增，在運送能力有限的情況下，疫苗配送可能受到擠壓。

航空公司運送疫苗亦要克服低溫配送問題，據悉輝瑞會為提供航空公司手提箱大小的冷藏容器，以方便疫苗配送。目前美國聯邦航空管理局（FAA）也已特別允許聯航運載比平時許可量多 5 倍的乾冰，讓疫苗能維持在適當溫度。

Moderna 疫苗 CEO:疫苗非萬能 必須戴口罩＋保持社交距離見下頁

DHL生命科學和醫療保健部門總裁Larry St. Onge表示，規劃疫苗的配送前，會先分析哪些航線和機場出現航班延誤和損壞的風險最高，以降低疫苗的損壞率

受惠輝瑞新冠疫苗商機 「行業贏家」不止一個？見下頁

其他貨運公司也準備加入疫苗配送行列。DHL 生命科學和醫療保健部門總裁 Larry St. Onge 表示，規劃疫苗的配送前，會先分析哪些航線和機場出現航班延誤和損壞的風險最高，以降低疫苗的損壞率；速遞公司聯合包裹（UPS）和德國漢莎航空則正在興建「冷凍農場」，在重點機場放置由多個冷凍設施集結而成的疫苗儲放空間。

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Photo：pexels、Shutterstock、Can Pac Swire

撰文 : 廖淑瑩

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