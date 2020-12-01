【限聚令收緊】開張撞正限聚令收緊　拉麵店東主：政府經常改例「由得你自生自滅」

本港第 4 波疫情爆發，政府昨日收緊各項防疫措施。當中食肆堂食時間由原本凌晨 12 時，縮短至晚上 10 時、每枱人數最多為 2 人、所有獲准營業處所，須貼出《安心出行》二維碼。有剛開業的拉麵店店主表示，早已預計政府會收緊防疫措施，但認為當局不時修改措施內容，令食肆無所適從。

來福拉麵負責人表示，店舖剛開張就遇上政府收緊防疫措施，對生意一定會有影響，現時只好推出不同優惠吸引客人，如外賣自取優惠等。負責人認為，政府在防疫措施上「鐘意改就改」，而且現時沒有向餐飲業作出任何支援，變相「由得你自生自滅咁」。剛開張隨即遇上防疫措施收緊，負責人大嘆只能做好自己本份。

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政府除了收緊食肆營業時間和入每枱人數，亦要求更多處所需要關閉，包括：遊戲機中心、遊樂場所、卡拉OK、泳池、麻雀館等。另外，考慮到市民的身心健康，健身中心、體育處所可以繼續開放，但必須不多於 2 人一組活動，在運動期間必須佩戴口罩。至於美容院及按摩院可繼續開放，但須遵守更嚴格的防疫措施。上述措施將於 12 月 2 日（星期三）起實施，為期兩星期。

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