【附購買連結】售 $120/50個起! 台灣製造藍鷹牌四層N95/透氣立體口罩大減價

藍鷹牌口罩香港代理表示，由於第四波疫情嚴峻，所以把口罩售價下調。



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今次代理網店把多款藍鷹牌口罩減價，包括原售 $180 的 N95 四層立體口罩，減至 $160﹔三層透氣口罩，則由 $140 減至 $120。

▲ 台灣製造藍鷹牌口罩大減價

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▲ 台灣製造藍鷹牌口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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