【附購買連結】Chocolate Rain 超靚圖案港產 Level 3 口罩 獨立裝售 $108/30個 另仲有野送!

Grace Mask 表示，Chocolate Rain 初遇 Grace Mask 發現大家都有共同理念，希望為香港和世界帶來「正能量」，在疫景中鼓勵HKer「自己香港自己救」，所以推出 Chocolate Rain 口罩。



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Chocolate Rain 設計出 6 款充滿創意、充滿孩童的夢想、充滿本地特色，由 Grace Mask 專業生産，希望為社會在苦難中帶來一點喜樂。

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成人 4 款(17.5cm x 9.5cm)，另有中童和小童各一款，每盒 30 片，獨立包裝

1) Yellow 西多士

2) Green 百家村

3) Wood 木屋

4) Denim Girl

5) Purple polka dots (14.5cm x 9.5cm)

6) Color 百家布(12.5cm x 8.0cm)

價格: HK$108/盒（滿 $299 包郵）

特別優惠：

1.買滿任何 4 盒，送 Chocolate Rain 獨家 Xmas 卡，送完即止！

2.買滿任何 6 盒，送天藍色 145x95mm 30pcs（中童規格，臉型偏小成人亦適用）。與此同時，廠方會再送多一盒相同規格的天藍色口罩給本地非牟利機構，給有需要的基層朋友。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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