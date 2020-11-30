兩人收緊至一枱 食肆大受影響 袁國勇:大家都不太聽話 抗疫有排捱

11 月 30 日香港的確診數字為 76 宗，比日前稍微回落。本地個案有 68宗，當中 9 宗源頭不明。另有 50 多宗初步確診個案。上環德輔道中星月樓有多名員工和食客染疫，衞生署強制 11 月中起曾到訪的市民須作檢測。



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此外，袁國勇接受傳媒訪問時指出，跳舞群組行蹤遍及全香港，而現時本地病例病毒感染類型與尼泊爾輸入個案在酒店及 CHINA SECRET 群組非常接近。他認爲，現時措施要收緊到第三波疫情高峰時的水平，是因爲大家都不太「聽話」。他指出，量度表面溫度至少要量度額頭，只量手掌並沒有用。而市民檢測時亦不是只「吐口水就算」，而是應該取深喉唾液，否則檢測結果「當然不準確」。他指出，當少部分市民不遵從要求去做，那便要用一些更加強的方法。

袁國勇亦補充，指這些防疫建議已提出了很久但還未能做得到。而他最擔憂的並不是第四波疫情，因爲現時採用最嚴格的措施應該就能控制得到。他害怕的是第五、第六、第七波疫情，因爲美國要 12 月才有疫苗，而香港應該到明年 6 月才有疫苗，要全港接種起碼要明年 12 月。所以，他認爲港人「還有一整年的『馬拉松』要跑，現時只是跑了一半。」

政府專家顧問許樹昌日前接受電台節目訪問，提到今月出現 173 宗源頭不明個案，佔本月確診個案 23%，上升速度較上一波急，加上源頭不明個案比例高，反映社區存在廣泛隱形傳播鏈。他認為尼泊爾病毒株由海外人士帶入社區後，經跳舞群組廣泛爆發，推斷與市民抗疫疲勞，易令病毒擴散有關；加上跳舞群組導師及學生會去多個場所，而部分中餐館舞池容許顧客不戴口罩跳舞，致令疫情再現爆發。現應用盡方法減少社區人流，否則疫情說不定會延至聖誕後，甚至新年。

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因應疫情，政府新修訂的防疫措施將於 12 月 2 日（本周三）起暫定實施 2 周，措施包括以下三方面。

1）公務員在家工作

公務員將會「在家工作」（work from home）。林鄭表示，公務員在家工作的規模，將會回復至約 7 月時的水平，即除了提供緊急及必要服務的員工外，所有公務員不需返回辦公室，需要在家工作。另外，考慮到早前在家工作影響到不少服務，因此特首會要求個別部門，更精準地計算哪些員工可以在家工作，以維持一些必要的服務，如申請綜援服務的服務。林鄭又強烈呼籲私營機構的僱主，盡量讓員工可以在家工作。

2）關閉更多營業處所．食肆營業時間縮短

599F 章下的營業處所，除酒吧酒館、派對房及夜總會等已經被要求關閉外，周三起將會要求更多處所關閉，這包括：遊戲機中心、遊樂場所、卡拉OK、泳池、麻雀館等。另外，個別政府表演場所，只會有限度開放或提供網上的表演活動。

考慮到市民的身心健康，健身中心、體育處所可以繼續開放，惟必須不多於 2 個人一組活動，而運動期間需要佩戴口罩。美容院及按摩院可開放，但要更嚴格的防疫措施。

至於食肆的營業時間需要縮短，由原本可營業至凌晨 12 時，縮短至只可營業至晚上 10 時，並收緊至每檯不可多於 2 位食客。至於其他防疫措施，如餐廳不可招待多於 50% 食客、為客人量體溫等，均不變。上述所有獲准營業的處所，均必須貼出《安心出行》二維碼

3）限聚令收緊至 2 人

599G 章「限聚令」的人數，由現時的 4 人，收緊至 2 人。

以下 3 個規定，包括：599G 章群組聚集、599I 口罩令，599J 強制檢測，如市民不遵守的話，將會提高罰款。林鄭表示會經行政會議商討，希望罰則比現時以倍數增加。另外，特首指出會開設熱線，讓市民舉報違規行為。

政府宣布進一步收緊限聚令，食肆堂食時間縮至晚上 10 時，且不可多於兩人一枱。有中式酒樓表示，「員工多過客」，難以再經營下去。

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