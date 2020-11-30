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【附購買連結】 日本輕鬆小熊新款圖案Level 3口罩 獨立包裝售$128/30個

行內熱話 18:38 2020/11/30

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輕鬆小熊迷要注意啦，Gimans Care 又出 Rilakkuma 輕鬆小熊官方正版授權口罩!
                            
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

今次 Gimans Care 推出的輕鬆小熊口罩，改用全彩圖案。新口罩的圖案採用輕鬆小熊醫用口罩扮貓貓款，配上精美外盒，最適合輕鬆小熊迷使用。

Rilakkuma 輕鬆小熊官方正版授權口罩

其他內容】 【附購買連結】HKTV Mall 竟有新款口罩賣! My Melody & KUROMI/布丁狗口罩 售$84/30個

Gimans 口罩規格:

BFE PFE VFE >99% (Nelson Labs)
ASTM F2100-19 LEVEL 3 (Nelson Labs)
EN 14683 type IIr + 歐盟CE
ISO 13485 醫療儀器品質管理系統證書
ISO 10993 生物相容性測試
日式omega立體型摺法，超柔軟彈性耳帶，高透氣度，長時間佩戴舒適
一盒 30 個
獨立包裝

售價:$128/盒

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約 12 月底開始出貨

 【其他內容】  【附購買方法】香港製造惠民Level 3口罩 全獨立包裝售$50/50

 【其他內容】  3E>99%! 日本 Iris Healthcare 醫用口罩 Donki 平售 $55/60 個

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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