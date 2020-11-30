【附購買連結】 日本輕鬆小熊新款圖案Level 3口罩 獨立包裝售$128/30個

輕鬆小熊迷要注意啦，Gimans Care 又出 Rilakkuma 輕鬆小熊官方正版授權口罩!



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今次 Gimans Care 推出的輕鬆小熊口罩，改用全彩圖案。新口罩的圖案採用輕鬆小熊醫用口罩扮貓貓款，配上精美外盒，最適合輕鬆小熊迷使用。

▲ Rilakkuma 輕鬆小熊官方正版授權口罩

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Gimans 口罩規格:

BFE PFE VFE >99% (Nelson Labs)

ASTM F2100-19 LEVEL 3 (Nelson Labs)

EN 14683 type IIr + 歐盟CE

ISO 13485 醫療儀器品質管理系統證書

ISO 10993 生物相容性測試

日式omega立體型摺法，超柔軟彈性耳帶，高透氣度，長時間佩戴舒適

一盒 30 個

獨立包裝

售價:$128/盒

口罩購買連結 <<<

約 12 月底開始出貨

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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