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【限聚令收緊】限兩人一組學生少一半 　健身中心：惟有增值為後疫情做好準備

商管策略 18:44 2020/11/30

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新冠肺炎疫情第 ４ 波爆發，政府宣布進一步收緊限聚令，健身中心不多於兩人一組活動。日木有業界人士指出公司早在半年前便停止小班教學，學生少了近一半，無奈亦只能咬牙忍耐等疫情過去。

GMT Fitness 創辦人盧向榮表示，健身室半年前便開始轉陣停止小班教學：「之前我們會有 4 至 8 人的班，會教泰拳瘦身、針對性肌肉訓練等等，學費大約港幣 100 至 200 元左右，頗受歡迎。後來我們就只做 1 對 1 、1 對 2 的教學，但這類型課堂學費高不少，大約 800 至 1,200 元，這半年經營得還可以，但學生比之前少了差不多一半，一來一回收入少了一大截。」

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同一時段只會為一人進行訓練。

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為了將防疫做得更好，健身室更將所有教學時間錯開，同一時間在一個訓練空間只會有 １ 位學生，營運成本因而急升。盧向榮坦言，新冠肺炎疫情再爆發無人願見，希望可以咬牙撐過疫情。現時健身室不及以往忙碌，反而有自我增值，教練趁機學習不同教學技能，建立團隊，為後疫情做好準備。

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撰文 : 陳文政

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