【疫市營商】社企食品工場聖誕到會暫停 　轉推方便餸包補市場缺口

▲ 中央廚房 delight kitchen 在疫情下靈活轉陣。

新冠肺炎疫情第4 波殺到，社交距離措施進一步收緊，餐飲業經營持續受打擊，但有社企食品工場就市場轉變推出新產品靈活轉陣，產品大受歡迎。

新生精神康復會轄下的中央廚房 delight kitchen 於 2016 年成立，廚房聘有十多名員工中逾半為精神病康復者僱員，並會為社署轉介往機構接受服務的康復者提供工作培訓。廚房主要為各個位於大學及醫院的 cafe330 咖啡店供應三文治、沙律、甜品、糕餅等簡餐，亦提供外賣及派對小食品到會服務。

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▲ 轉推餸包食品大受歡迎。

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隨著新冠肺炎疫情持續發酵，限聚令收緊、僱主實施在家工作和學校改用網上教學，來自店舖的定單減少，以往來自企業和學校相對穩定的外賣食品定單量最嚴重時營業額跌近 9 成，中央廚房業務亦大幅受挫。

面對「新常態」帶來的衝擊，delight kitchen 利用了固有優勢和產品，靈活轉陣來自救。餐飲包裝供應予 cafe330 製作午餐的幾款急凍成品，公司將其重新包裝為零售裝，搖身一變成為自家製即食餸包。

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▲ 聖誕一人份小食盒。

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由於生產程序跟以往相同，精神病康復者亦能繼續在中央廚房發揮所長，在新冠肺炎疫情下有穩定收入。中央廚房亦推出了中式點心系列，包括以新鮮牛肉製作的山竹牛肉球、新鮮豬肉製作的碗仔翅、以近年流行 OmniPork 新豬肉製作鮮竹卷及珍珠雞等，開拓額外市場市場，同時讓客人留家抗疫也能食得方便健康。

▲ 疫情下轉陣，公司繼續有生意做。

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聖誕將至，考慮到員工在外工作感染的風險， delight kitchen 的到會服務今年將暫停，廚房會在今年積極推廣外賣美食送遞服務。由於新冠肺炎疫情下很多居住院舍的朋友仍不能外出，故 delight kitchen 亦特別推出了聖誕一人份小食盒，在安全社交距離下讓院舍朋友亦能品嚐滋味佳餚。

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