【2 人限聚令】 食肆 2 人一枱 ＋公務員 WFH 林鄭月娥公佈新防疫措施 周三實行

香港已爆發第四波新冠肺炎疫情，近 7 天已有超過 100 宗源頭不明的感柒個案，今天（30 日）行政長官林鄭月娥召開記者會，公佈新一輪的防疫抗疫措施。林鄭直言，得知今天的確診數字稍微回落（新增 76 宗）後，由於不想市民誤以為疫情高峰已過，所以特別召開記者會盡快公佈新措施。新修訂的防疫措施，將於 12 月 2 日（本周三）起暫定實施 2 周，措施包括以下三方面。



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

1）公務員在家工作

公務員將會「在家工作」（work from home）。林鄭表示，公務員在家工作的規模，將會回復至約 7 月時的水平，即除了提供緊急及必要服務的員工外，所有公務員不需返回辦公室，需要在家工作。另外，考慮到早前在家工作影響到不少服務，因此特首會要求個別部門，更精準地計算哪些員工可以在家工作，以維持一些必要的服務，如申請綜援服務的服務。林鄭又強烈呼籲私營機構的僱主，盡量讓員工可以在家工作。

2）關閉更多營業處所．食肆營業時間縮短

599F 章下的營業處所，除酒吧酒館、派對房及夜總會等已經被要求關閉外，周三起將會要求更多處所關閉，這包括：遊戲機中心、遊樂場所、卡拉OK、泳池、麻雀館等。另外，個別政府表演場所，只會有限度開放或提供網上的表演活動。

考慮到市民的身心健康，健身中心、體育處所可以繼續開放，惟必須不多於 2 個人一組活動，而運動期間需要佩戴口罩。美容院及按摩院可開放，但要更嚴格的防疫措施。

至於食肆的營業時間需要縮短，由原本可營業至凌晨 12 時，縮短至只可營業至晚上 10 時，並收緊至每檯不可多於 2 位食客。至於其他防疫措施，如餐廳不可招待多於 50% 食客、為客人量體溫等，均不變。上述所有獲准營業的處所，均必須貼出《安心出行》二維碼

3）限聚令收緊至 2 人

599G 章「限聚令」的人數，由現時的 4 人，收緊至 2 人。

以下 3 個規定，包括：599G 章群組聚集、599I 口罩令，599J 強制檢測，如市民不遵守的話，將會提高罰款。林鄭表示會經行政會議商討，希望罰則比現時以倍數增加。另外，特首指出會開設熱線，讓市民舉報違規行為。

【其他內容】 【附購買方法】香港製造惠民Level 3口罩 全獨立包裝售$50/50

【其他內容】 【每個售$2.98】韓製 Airish Clean Shield KF94 口罩 獨立裝售 $149/30個起

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】