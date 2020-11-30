【限聚令收緊】百年歷史食肆只能靠午市　酒樓東主嘆：限聚令下坐滿員工多過客點捱？

新冠肺炎疫情本港第４波爆發，政府今日（11 月 30 日）宣布進一步收緊限聚令，食肆堂食時間縮至晚上 10 時，且不可多於兩人一枱。有中式酒樓嘆息「員工多過客」，無法經營下去。

蓮香樓經營至今 96 年，傳至現任東主顏漢彬已是第四代，佔地兩層的蓮香樓共有 54 名員工，最多可容納約 250 位客人，在新限聚令下，未來只能坐 40 位客人，員工比客人還多。顏漢彬苦笑，酒樓開業至今從未經營得如此嚴峻，跟員工開會商量酒樓的未來動向。

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▲ 顏漢彬希望能夠保留地方給茶客飲茶。

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顏漢彬說：「晚市堂食收緊到 10 點，肯定要停晚市。現在看看會不會繼續保留午市還是索性休業。可以的話我們是想盡量開業的，做午市，一張枱兩個人，都叫有地方給飲慣茶的街坊放鬆，我不想他們連新冠肺炎疫情下僅餘的細藝都無得做。」

他續稱：「上星期見到疫情不停爆，我都有心理準備會再收緊到 2 人一枱，現在都只能面對現實捱落去。在經營上就真的要開始放無薪假了，暫定每個員工都要放 3 日無薪假，輪流上班，大家都叫有飯食，一齊頂。疫情下大家要一條心才捱得過。」

▲ 顏漢彬苦笑未來會「員工多過客」。

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