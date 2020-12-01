【管理Tips】天氣轉涼秋天懶洋洋？建立「專屬系統」4 招提升工作效率

近日天氣轉涼，返工做事難免提不起勁。每當有工作遲遲未完成甚至根本未開始，容易讓打工仔感到憂鬱，甚至不想行動。要在懶洋洋鬱悶的天氣下提高效率，可以從 4 種「系統化工作術」著手：

（1）工作計分板系統

建議在每日早上或晚上，先將所有的工作具體化、視覺化變成「工作清單」或「待辦清單」，再挑選 3 件重要或緊急的事，專注完成它即可。舉例，每日寫下要做的 3 件大事與 6 件瑣碎事，寫完去做、做完刪除，透過工作計分板系統引導你專注於任務的進度。當然，完成工作計分板後，每天也記得給自己一些小獎勵，更有助於養成工作計分板系統的好習慣。

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（2）時間管理系統

如果工作性質可行，你可以設定每天的「專注時間」，這時要關掉手機，避免打擾和分心；或者，每天固定一個時段，到咖啡店專注完成手頭上重要與緊急的工作。當專注時間結束後，可以加插一段放鬆時間。

不過特別提醒，也千萬別把整天都定為「專注時間」，要懂得保留彈性，以防臨時加入的工作。總之，依據工作計分板系統，大致安排自己每日的專注時間、放鬆時間與彈性時間。

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▲ 先將所有的工作具體化、視覺化變成「工作清單」或「待辦清單」，而後挑選 3 件重要或緊急的事，專注完成它即可

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（3）模式化工作術

針對重複、例行工作，你可以建立標準作業流程（SOP）。就像麥當勞的點餐和製作漢堡一樣有固定製作程序，使工作有效率完成。假設你發現有利工作企劃進行的做法是，先畫圖構思、再以簡報梳理邏輯、最後撰寫報告，就可以此定為標準流程。你也可以在睡前固定放鬆筋骨 10 分鐘，早上起床後冥想 10 分鐘，亦即把想做的事，融入在你的標準作業或日常生活流程中。

（4）資源整合系統

跟烹飪一樣，先準備好所有素材、事物，然後全力以赴完成。例如，先收集網上、文獻和書籍等所有相關資料，然後集中火力撰寫計劃書，這樣反而比盲目收集、胡亂撰寫來得更有效率。

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▲ 先收集網上、文獻和書籍等所有相關資料，然後集中火力撰寫計劃書，這樣反而比盲目收集、胡亂撰寫來得更有效率

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Photo：pexels、Marco Verch