疫情催生宅經濟！ 美國Black Friday單日消費額達697億 哪些商品最好賣？

新冠肺炎疫情雖然籠罩全球，但同時催生宅經濟。美國今年「黑色星期五」(Black Friday) 網購數量大增，單日消費金額達 90 億美元（約港幣 697 億元），較去年「黑色星期五」暴增 21.6%。

追蹤網上購物的 Adobe Analytics 表示，受新冠肺炎疫情影響，美國消費者避免到實體店面購物，令今年「黑色星期五」的網購金額，創下單日消費金額第 2 高的記錄，僅次於去年的「網購星期一」，而今年的「網購星期一」可望刷新單日消費金額紀錄。

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▲ 受疫情影響，美國消費者避免到實體店面購物，令今年「黑色星期五」的網購金額，創下單日消費金額第2高的記錄

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Adobe Analytics 發現，在今年的「黑色星期五」中，消費者平均每分鐘網購消費金額達 630 萬美元（約港幣 48,00 萬元），人均消費金額則為 27.5 美元（約港幣 213 元）。當中透過智能手機消費的金額，比去年同期上升 25.3％ 至 360 億美元，佔電子商貿總消費金額的 40％。數據顯示，「黑色星期五」的熱賣商品，包括 Hot Wheels 玩具車、樂高積木 (Lego)、蘋果 AirPods 及 Apple Watch、亞馬遜（Amazon）智能音箱 Echo 及三星電視機等。

▲ 蘋果AirPods及Apple Watch成為今年「黑色星期五」的熱賣商品

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Photo：Kenneth Allen、pexels