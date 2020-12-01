【SME學堂】疫情下壽司郎香港分店愈開愈多？日本迴轉壽司品牌積極拓海外市場兩大原因

近年「壽司郎」、「藏壽司」等接連在香港及台灣開設分店，這與日本社會高齡化、市場萎縮有關，迫使日本迴轉壽司品牌須開拓海外市場，在新冠肺炎疫情衝擊下更是如此，除了台灣、香港及南韓等地，這些業者還要以中國、泰國等人口更多的市場，作為拓展目標。

《日經新聞》報道，「壽司郎」計劃在 2021 財年（即 2021 年 4 月至 2022 年 3 月）開設 24 至 28 間分店，多於 2020 財年的 20 間，並關閉日本國內 3 至 5 間分店，公司計劃在明年春天進軍泰國和中國。壽司郎目標是 2021 年來自海外的銷售額比重，從 2018 年的0.1% 上升至 10%。

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▲ 「壽司郎」近年不斷在香港開設分店

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至於「藏壽司」則由去年 9 月以來，分別在美國及台灣證交所上市，試圖鞏固其兩個地區的市場，「藏壽司」更計劃在 2030 年之前開設 1,000 間分店，主要在亞洲地區；「藏壽司」本來在今年進軍中國，但受到疫情影響而延遲，改為在未來 3 年內進軍中國市場。

報道又指，新冠肺炎疫情更加速了日本迴轉壽司品牌進軍海外的速度，而台灣、新加坡及香港等亞洲地區防疫措施較佳，餐飲業運作未有因疫情受太大影響。此外，亞洲地顧客對日本文化也比較熟悉且接受程度較高。

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不過，迴轉壽司品牌進軍海外仍有風險，如香港和泰國的社會運動，或日韓貿易爭端，導致「壽司郎」在今個財年關閉 7 間位於南韓的分店。

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