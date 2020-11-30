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【平價搶客出事？】不想依賴中國 南非零售商未來10年向當地廠商採購服裝

商管策略 11:09 2020/11/30

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新冠肺炎疫情造成供應鏈中斷，有南非零售商決定降低對中國的依賴，轉而增加投資當地服裝製造業。隨著南非貿易開放，中國以成本優勢進入市場造成壟斷，南非零售商 The Foschini Group 和 Woolworths Holdings 計劃在未來 10 年內從當地製造商採購其 65% 的商品，減少對中國的依賴。

TFG 行政總裁 Anthony Thunström 接受《彭博》採訪時表示，新冠肺炎疫情大流行造成供應鏈中斷，令他們反思減少依賴中國的可行性，而當地零售商正在尋找愈來愈多的本地產品。

各國加速推動供應鏈撤離中國？鴻海：「世界工廠」已由東南亞國家取代見下頁

南非零售商計劃未來10年從當地製造商採購其65%的商品。

Woolworths 採購負責人 Lawrence Pillay 表示，南非在 1990 年後期開始貿易開放，中國憑著成本優勢進入市場。除了成本因素，環境永續問題、碳足跡及物流等因素都迫使南非廠商重新思考本地化的問題，促成零售商購買更多在該國製造的服裝。

蘋果・鴻海也設廠 越南最窮省變850億出口產值之謎見下頁

南非最大服裝零售商之一 TFG ，目前在南非當地採購 35% 的服裝。而在 年前，品牌有近 80％ 的服裝是由亞洲進口。TFG 行政總裁 Anthony Thunström 表示，本地製造比進口商品更有利可圖，而庫存盤點的時間可大幅縮短。

過去 7 年，TFG 以工廠加速生產銷售量高的產品，此方式令公司能在６星期內將產品上架，能夠更快反映時尚趨勢，而國際供應鏈通常平均需要 150 至 180 日。

各國供應鏈撤出無影響！畢馬威：中國今年有望成世界第1消費大國見下頁

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Photo：The Namibian、The Foschini Group

撰文 : 廖淑瑩

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