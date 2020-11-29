昨日香港115宗確診+50宗初步確診 張竹君:第四波較第三波勁! 應盡量少去街 三間餐廳需強制檢測

11 月 29 日香港確診人數有 115 宗，單日突破 100 大關。其中有 109 宗本地感染，24 宗無源頭。跳舞群組感染人數再多 62 宗，增至 479 人。此外，初步確診人數超過 50 宗。



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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，現時疫情較第三波更劇烈，已深入每個階層，周圍地方。她呼籲市民要保持社交距離，盡量少去街、多留家。

由於有多名患者曾去過三間餐廳，因此衞生署強制本月中起曾到訪上述餐廳的市民，需要進行強制檢測。

需強制檢測的三間餐廳

-上環干諾道中 133 號誠信大廈地下 C 舖及 1 樓泉章居

-灣仔駱克道莊士企業大廈 3 樓星月居

-中環歷山大廈 2 樓 202 舖 8½ Otto e Mezzo BOMBANA

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