【附購買連結】台灣中衛年度新款裸橙色口罩 現貨特價售 $140盒

台灣中衛口罩今年新推出的年度口罩裸橙色，網店 jasminexjapan 有現貨發售。



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店方發售的中衛口罩裸橙色，原價售 $150，現特別售 $140 一盒。一盒共有 30 個，全現貨發售。

▲ 台灣中衛裸橙色口罩

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▲ 台灣中衛裸橙色口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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