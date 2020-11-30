【共 21 款!】Medeis 7 大聖誕系列口罩 Level 3 售 $99 盒 附購買連結

聖誕節將至，各口罩廠都推出應節聖誕口罩，今次 Medeis 更一口氣推出 7 個系列只 21 款聖誕口罩。



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今次 Medeis 率先在官方網店推出 7 個系列的聖誕口罩，每個系列皆提供 3 款口罩，讓用戶可以有配襯衫之用。聖誕口罩依然是 Level 3 規格，一盒 30 個，成人尺寸，售 $99 盒。

▲ Medeis 聖誕系列口罩

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▲ Medeis 聖誕系列口罩

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▲ Medeis 聖誕系列口罩

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▲ Medeis 聖誕系列口罩

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▲ Medeis 聖誕系列口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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