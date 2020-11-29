【附購買連結】HKTV Mall 竟有新款口罩賣! My Melody & KUROMI/布丁狗口罩 售$84/30個

HKTV Mall 雖然是香港最早推出港產口罩的廠商之一，但近月廠方極少推出新產品。當外界以為廠方半放棄口罩市場，只以 HKTV Mall 口罩當贈品之際，廠方竟推出近期大熱的圖案口罩。



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在 HKTV Mall 上，可以見到 HKTV Mall 最新的圖案口罩發售，圖案分別為 My Melody & KUROMI 和布丁狗。今次廠方新推出的口罩圖案設計精美，為 145mm 女士/中童尺寸，合 Level 2 規格，一盒 10 個非獨立包裝。此口罩售價為 $84/3盒。

▲ HKTVmall X Sanrio 布丁狗口罩

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▲ HKTVmall X Sanrio 布丁狗口罩

HKTV Mall 口罩規格

-尺寸: 145x95mm

-經SGS測試

-三重設計 - 物料均來自台灣及美國

- 防水性外層 : 防潑水PP不織布，可防止液體飛濺

- 靜電過濾層 : 採用熔噴技術的不織布，可形成屏障有效阻擋病菌

-細菌過濾效率≧98%

-粒子過濾效率≧98%

▲ HKTVmall X Sanrio My Melody & KUROMI 口罩

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▲ HKTVmall X Sanrio My Melody & KUROMI 口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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