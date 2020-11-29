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【附購買連結】HKTV Mall 竟有新款口罩賣! My Melody & KUROMI/布丁狗口罩 售$84/30個

業界頭條 15:47 2020/11/29

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HKTV Mall 雖然是香港最早推出港產口罩的廠商之一，但近月廠方極少推出新產品。當外界以為廠方半放棄口罩市場，只以 HKTV Mall 口罩當贈品之際，廠方竟推出近期大熱的圖案口罩。 
                          
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

在 HKTV Mall 上，可以見到 HKTV Mall 最新的圖案口罩發售，圖案分別為  My Melody & KUROMI 和布丁狗。今次廠方新推出的口罩圖案設計精美，為 145mm 女士/中童尺寸，合 Level 2 規格，一盒 10 個非獨立包裝。此口罩售價為 $84/3盒。

HKTVmall X Sanrio 布丁狗口罩

其他內容】【疫前價發售】每片售 $3.4! 韓國製 CLEAN AIR BLUE KF94 口罩 日本城限時特價【附直購連結】

HKTVmall X Sanrio 布丁狗口罩

HKTV Mall 口罩規格

-尺寸: 145x95mm
-經SGS測試
-三重設計 - 物料均來自台灣及美國
- 防水性外層 : 防潑水PP不織布，可防止液體飛濺
- 靜電過濾層 : 採用熔噴技術的不織布，可形成屏障有效阻擋病菌
-細菌過濾效率≧98%
-粒子過濾效率≧98% 

HKTVmall X Sanrio My Melody & KUROMI 口罩

 【其他內容】  【附購買方法】香港製造惠民Level 3口罩 全獨立包裝售$50/50

HKTVmall X Sanrio My Melody & KUROMI 口罩

口罩購買連結 布丁狗 <<< 

口罩購買連結 My Melody & KUROMI <<< 

 【其他內容】  3E>99%! 日本 Iris Healthcare 醫用口罩 Donki 平售 $55/60 個

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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網上購物 著數優惠 HKTV HKTV Mall 口罩

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