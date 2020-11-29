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最新消息:香港確診破百 最終達 115 人! 勢再收緊防疫措施 影響商戶生意

行內熱話 16:30 2020/11/29

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今日香港確診人數突破 100 大關，約有 115 宗。
                         
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香港昨人確診人數有 84 宗確診個案，當中 81 宗為本地個案，27 宗是本地源頭不明。初步確診本預計只有約 80 單，但今早消息指確診數字已突破 100 大關，至中午時更有更新消息指，確診數量增至 114 宗。衛生署剛舉行記招，指 11 月 29 日香港確診數字為 115 宗，是 8 月 2 日以來單日最多。其中有 109 宗本地感染，24 宗無源頭。跳歌舞群組感染人數今日再多 62 宗，增至 479 人。

此外，今日已有超過 50 宗初步確診。

有消息指，教育局即將宣布最快今星期內，停止中小學所有面授課程。

如果確診人數再急升，業界人士估計政府極有可以再收緊限聚令等防疫措施，進一步影響營商情況。 

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撰文 : 張文啟

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