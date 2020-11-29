Lion Rock mask 極黑口罩 獨立包裝售 $21.6包/7個起

荃心日韓藥房表示，香港口罩獅子山 Lion Rock mask 推出全黑黑色口罩。



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今次全新推出的 Lion Rock mask 極黑口罩，仍是香港製造，合 Level 2 水平，全獨立包裝，一包 7 個售 $27。店方更推出優惠，買 4 包送 1 包，平均售 $21.6/包。

▲ 香港口罩獅子山Lion Rock mask 極黑口罩

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Lion Rock口罩規格

尺寸：17.5cm x 9.3cm

通過美國Nelson Labs ASTM F2100-19 Level2認證

BFE/PFE ≥ 98%

獨立包裝

香港製造

售價:$27包/7個

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▲ 香港口罩獅子山Lion Rock mask 極黑口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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