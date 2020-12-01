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【附購買連結】已開通! 強推超過 100 款花式口罩! 每盒特價售 $22 口罩工廠 FACEWEAR 網店推購買優惠

行內熱話 00:03 2020/12/01

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香港口罩工廠 Mask Factory 表示，即將推出 FACEWEAR 網上口罩商店，首推超過 100 款功能與時尚兼備的口罩，令口罩蛻變成為展現個性的時尚配飾。
                           
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

廠方表示，FACEWEAR 秉承 Mask Factory 嚴謹的口罩規格，口罩具備 EN14683 Type IIR 或 ASTM Level 3 水平，而且 BFE、PFE 及VFE 過濾率均超過99%。首階段推出的多款彩色及花紋口罩，將會包括成人 (175 x 93mm) 及小臉專屬 (160 x 93mm) 尺寸。

口罩工廠 FACEWEAR 網店口罩

FACEWEAR 網上口罩商店的口罩，將走時尚風格，可讓顧客透過顏色、圖案、佩戴場合等方式，選擇合適的款式。同時，FACEWEAR 同時提供別具玩味的口罩款式篩選建議，例如「單身狗」，「派對動物」及「時裝精」等等。

其他內容】【疫前價發售】每片售 $3.4! 韓國製 CLEAN AIR BLUE KF94 口罩 日本城限時特價【附直購連結】

為方便顧客選購，Mask Factory 拼棄一盒數十個的包裝推售方式，推出僅容 5 片口罩的精美盒子，讓客戶可以每款只買最少 5 片口罩，但注意每張訂單最少購買 6 盒。

每盒首發優惠價 $22 ($25元)，買滿 $400 免運費。優惠期內，於 FACEWEAR 網上口罩商店購物滿 $1,200，即送 30 片彩虹口罩一盒 (價值 $148)，滿 $1,800 再多送一盒 (共值 $296)。

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口罩購買連結<<<已上線

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 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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