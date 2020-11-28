【管理層出事】小米高層:「得失敗者得天下」 真心粉絲怒插：寧買華為不買小米

小米一直注重品牌建立，然而近日卻出現公關災難。小米集團高階主管、清河大學副校長王嵋日前在一場年會上公開表示「得屌絲者得天下」，結果引來極大反感。官方其後表示王嵋已主動請辭。



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内媒報道，王嵋在「2020 中國人力資源管理年會──中國領先企業人才發展論壇」年會上指出：「得屌絲者得天下、得年輕人得天下」。原意是想指出年輕人是消費核心，然而「屌絲」主要指失敗者、人生輸家等。所以，不少内地網民都紛紛圍插，怒指：「我以為我是粉絲，你卻當我屌絲」、「這不是一次偶然性失誤，這是骨子裡的輕蔑和不以為然導致的必然性事件」。不少網民更表明將換走小米手機：「寧可買華為的東西，也不碰小米」。

▲ 小米王嵋的道歉信

結果，小米集團其後公開王嵋的道歉信並指出她已主動請辭。聲明中亦表示王嵋的言論不代表公司態度，也未經公司審核。又指：「米粉、用戶是小米最珍視的朋友，小米將繼續加強內部管理，堅決維護用戶利益和公司品牌聲譽。」

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