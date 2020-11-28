富商國內銀行存 8000 萬人民幣遭拒絕提款! 銀行辯稱上級還未批

存錢入銀行，到急要用錢時，竟遭銀行拒絕提款！中國河南鄭州一名李姓富商，將 8,000 萬人民幣（約 HK$9,427 萬）存入銀行作活期存款，沒想到急用錢時想提款，竟遭銀行拒絕，讓李男相當氣憤，更怒道：「為甚麼領個錢還要得銀行同意？」

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據國內媒體報道，李姓富商將 8,000 萬人民幣分 3 次存錢入銀行，剛巧他近期正急需用錢，因而前往銀行取款。但當時他已被銀行告知，這筆錢無法隨意使用，並要辦理相關手續才能取款，而銀行方面亦承諾「過幾天就能活期轉帳」。

不過，到雙方約定的日子，李男再前住銀行提款，卻被職員告知「上級還沒有批准」，因此無法提款，讓他十分氣憤，更怒道當初選擇活期存款，就是為有需要時方便取款，但現在銀行卻不給提款，直指銀行「不願意讓我取這個錢。」

事件鬧上媒體後，在第三方協調下，李男隔天終能領取提款。而銀行就解釋這些提款手續都是按照正常的步驟，本來就要等比較久，更謂「我們也有投資管理的辦法和要求。」對於此事，有網民就表示要慶幸不是領不出來，亦有網民指「這是我的錢，你的投資管理跟我有甚麼關係。」

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