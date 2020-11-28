【疫前價發售】每片售 $3.4! 韓國製 CLEAN AIR BLUE KF94 口罩 日本城限時特價【附直購連結】

JHC 日本城表示，正發售韓國製 CLEAN AIR BLUE KF94 口罩，平均每片售價低至 $3.4!



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

▲ CLEAN AIR BLUE KF94口罩

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CLEAN AIR BLUE KF94口罩規格

-1盒30片超值裝

-三層過濾結構

-3D立體設計，貼面剪裁，配戴舒適

-獨立包裝，方便攜帶

-成人適用

售價:$169/盒



12月4日起發貨,優惠只限11月28-29日,數量有限，先到先得，售完即止

▲ CLEAN AIR BLUE KF94 口罩

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▲ CLEAN AIR BLUE KF94 口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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