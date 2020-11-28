【附購買連結】日本Miffy/Snoopy/Thomas 小童口罩 售$22/5個起

東興大藥房表示，正有多款小童口罩返貨。



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

今次店方有多款日本小童口罩發售，包括:Miffy/Snoopy/Thomas 款式，適合 2 至4 歲小童使用，同時有平面和 3D 款。平面售價為 $22/5 個，3D 款為 $25/5 個。口罩為中國製造。口罩在店方網店和門市有售。

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門市:筲箕灣愛禮街2號愛蝶灣商場55號舖

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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