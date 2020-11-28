【27 宗源頭不明】今日新增 84 宗確診 + 80 宗初步確診 中環歷山大廈食肆爆小疫情需停業

本港今日（28 日）新增 84 宗確診個案，較昨日回落，當中 81 宗為本地個案。其中有 27 宗源頭不明，是第四波疫情以來最多。



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歌舞群組繼續爆發，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日再多 48 人確診，累積個案增至 416 宗。另有逾 80 宗初步確診。

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當中有一個無源頭個案，患者（第6072號）在中環歷山大廈 8½ Otto e Mezzo BOMBANA 任職廚師，同一間餐廳也有一名侍應初步確診。現時餐廳需已停業，餐廳所有員工需要入檢疫中心。有業內人士擔心，近日愈來愈多食肆有員工和食客確診，政府可能收緊防疫措施，進一步影響生意。

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