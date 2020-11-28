【附購買連結】香港製造口罩賣 $1 一個! MedCare 口罩限時特價

香港口罩廠 MedCare 於 11 月 28 日上午 9 時起至 12 月 4 日，將以疫情前價格 $1 片起發售成人口罩。



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▲ MedCare 口罩限時特價

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MedCare 口罩規格

1）醫療級成人口罩1680 Pro mask

• 3層熔噴超透氣一次性口罩

• BFE、PFE、VFE達99% 或以上

• ASTM level 2

• 尺寸：175 x 95mm

• 顏色：幻彩紫 或 天空藍

• 包裝：30片/盒（紫色）或50片/盒 （藍色）

優惠價：HK$38/盒（紫色）、HK$50/盒（藍色）

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2）頂級成人口罩1880 Pro mask

• 5層頂級納米 (Nano) 薄膜口罩 （可重用）

• BFE、PFE、VFE達 99% 或以上

• 當中 BFE 更達至 99.9a%

• ASTM Level 3 Equivalent

• 尺寸：175 x 95mm

• 顏色：幻彩紫 或 天空藍

• 包裝：30片/盒（紫色）或50片/盒 （藍色）

優惠價：HK$85/盒（紫色）、HK$125/盒（藍色）

口罩發售詳情

網上訂購時間 : 11月28日（明天）上午9時起 – 12月4日（周五）

發貨時間 : 三至四工作天

發貨方法 : 順豐速遞

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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