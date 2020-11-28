【附發售點全表】唔駛四圍搵! 理的公開全港口罩發售點資料

香港口罩廠理的在 Facebook 表示，公布廠方指定的理的 50 片非獨立包裝醫用外科口罩-大碼及中碼之發售點。



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廠方指，根據以下的發售點，即可以購得香港製造理的 50 片非獨立包裝醫用外科口罩。廠方沒有公開口罩售價，但現時一般零售店皆以 $120 至 $150 發售此口罩。

▲ 理的口罩發售點資料

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▲ 理的口罩發售點資料

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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