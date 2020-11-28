【附購買詳情】愛的家 7 色「一星期 7 天」V99 口罩 香港製造 Level 3 高防登場

香港口罩廠愛的家又推出新款口罩，今次是 V99 七天成人版口罩。



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今次愛的家推出的香港製造口罩，名為 V99 七天口罩，是因為在 7 款口罩上印有 Monday 到 Sunday 的字句﹔各口罩又配上不同顏色，讓用戶每天都可以用新顏色口罩。新口罩採用 Level 3 級數，適合在高危環境使用。

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▲ 愛的家V99七天成人版口罩 7 色「一星期 7 天」 口罩

V99 口罩規格

尺寸: 175 x 95mm（+/-5 mm）

35片裝（5片包）

規格：ASTM Level 3

產地：香港製造

售價：$88

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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