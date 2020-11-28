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【附購買詳情】愛的家 7 色「一星期 7 天」V99 口罩 香港製造 Level 3 高防登場

行內熱話 02:51 2020/11/28

分享：

香港口罩廠愛的家又推出新款口罩，今次是 V99 七天成人版口罩。
                        
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

今次愛的家推出的香港製造口罩，名為 V99 七天口罩，是因為在 7 款口罩上印有 Monday 到 Sunday 的字句﹔各口罩又配上不同顏色，讓用戶每天都可以用新顏色口罩。新口罩採用 Level 3 級數，適合在高危環境使用。

其他內容】 【附購買方法】香港製造惠民Level 3口罩 全獨立包裝售$50/50

愛的家V99七天成人版口罩 7 色「一星期 7 天」 口罩

V99 口罩規格

尺寸: 175 x 95mm（+/-5 mm）
35片裝（5片包）
規格：ASTM Level 3
產地：香港製造

售價：$88

口罩購買連結<<

網店滿 $200包運費，滿 $300全單 95折，滿 $600全單9折

其他內容】  3E>99%! 日本 Iris Healthcare 醫用口罩 Donki 平售 $55/60 個

【其他內容】 【每個售$2.98】韓製 Airish Clean Shield KF94 口罩 獨立裝售 $149/30個起

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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