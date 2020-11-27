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【殺死病毒!】香港口罩廠高科技尋出路! Wilson Tech 推石墨烯 Level 3 口罩 售$100/50個

業界頭條 20:41 2020/11/27

分享：

Wilson Tech 石墨烯 Level 3 口罩

香港口罩廠有超過 200 間，早出現汰弱留強現象。雖然香港正面對第 4 波，但只推出一般的醫用口罩，已無法滿足香港人的高要求。香港口罩廠 Wilson Tech 就推在市場較罕見的石墨烯口罩。
                         
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

事實上，早前盾牌亦曾推出石墨烯口罩，不過其售價超過 $10 一個，加上不是香港製造，無法流行起來。今次 Wilson Tech  推出的石墨烯口罩不但香港製造，而且售價亦跟一般醫用口罩相若，競爭更大。

Wilson Tech 表示，根據文獻指出，石墨烯材料尖銳物理邊緣，能形成非常多極微細的納米刀，可有效切割細菌病毒表面，破壞細胞壁和膜結構，造成胞內物質洩漏和代謝紊亂，最終導致細菌病毒死亡。文獻亦指出，石墨烯對人體皮膚、眼睛、呼吸系統毫無刺激的負面效果, 正常使用石墨烯口罩是絕對的安全可靠。

石墨烯放大圖

廠方新推出的石墨烯口罩，不但在口罩面層布加入石墨烯成分，於耳繩亦加入石墨烯成分。石墨烯的抗菌特性能有效將病菌殺死,，減低因病菌依附著接觸面上而引致感染的機會。Wilson Tech  石墨烯抗菌口罩亦達到 ASTM F2100 Level 3，為用戶提供雙重保護力。

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Wilson Tech 石墨烯 Level 3 口罩 "> Wilson Tech 石墨烯 Level 3 口罩



Wilson Tech 口罩規格

• 香港製造
• 三層過濾掛耳式設計
• 面層布及耳繩加入石墨烯成分，有效將病菌殺死
• 尺寸：175mm x 95mm
• 口罩符合 ASTM F2100 Level 3 標準
• BFE (細菌過濾效果) ≥ 98%
• PFE (微粒過濾效果) ≥ 98%
• 無塵車間符合 IS0 14644-1:2015 Class 7 標準
• 一盒 50 個。有 5 小袋, 每袋有 10 個

售價:$135 特價:$100

口罩購買連結<<

其他內容】 【附購買方法】香港製造惠民Level 3口罩 全獨立包裝售$50/50

Wilson Tech 口罩的測試報告。

【其他內容】 【每個售$2.98】韓製 Airish Clean Shield KF94 口罩 獨立裝售 $149/30個起

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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