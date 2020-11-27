【殺死病毒!】香港口罩廠高科技尋出路! Wilson Tech 推石墨烯 Level 3 口罩 售$100/50個

▲ Wilson Tech 石墨烯 Level 3 口罩

香港口罩廠有超過 200 間，早出現汰弱留強現象。雖然香港正面對第 4 波，但只推出一般的醫用口罩，已無法滿足香港人的高要求。香港口罩廠 Wilson Tech 就推在市場較罕見的石墨烯口罩。



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事實上，早前盾牌亦曾推出石墨烯口罩，不過其售價超過 $10 一個，加上不是香港製造，無法流行起來。今次 Wilson Tech 推出的石墨烯口罩不但香港製造，而且售價亦跟一般醫用口罩相若，競爭更大。

Wilson Tech 表示，根據文獻指出，石墨烯材料尖銳物理邊緣，能形成非常多極微細的納米刀，可有效切割細菌病毒表面，破壞細胞壁和膜結構，造成胞內物質洩漏和代謝紊亂，最終導致細菌病毒死亡。文獻亦指出，石墨烯對人體皮膚、眼睛、呼吸系統毫無刺激的負面效果, 正常使用石墨烯口罩是絕對的安全可靠。

▲ 石墨烯放大圖

廠方新推出的石墨烯口罩，不但在口罩面層布加入石墨烯成分，於耳繩亦加入石墨烯成分。石墨烯的抗菌特性能有效將病菌殺死,，減低因病菌依附著接觸面上而引致感染的機會。Wilson Tech 石墨烯抗菌口罩亦達到 ASTM F2100 Level 3，為用戶提供雙重保護力。

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▲ Wilson Tech 石墨烯 Level 3 口罩 "> ▲ Wilson Tech 石墨烯 Level 3 口罩





Wilson Tech 口罩規格



• 香港製造

• 三層過濾掛耳式設計

• 面層布及耳繩加入石墨烯成分，有效將病菌殺死

• 尺寸：175mm x 95mm

• 口罩符合 ASTM F2100 Level 3 標準

• BFE (細菌過濾效果) ≥ 98%

• PFE (微粒過濾效果) ≥ 98%

• 無塵車間符合 IS0 14644-1:2015 Class 7 標準

• 一盒 50 個。有 5 小袋, 每袋有 10 個

售價:$135 特價:$100

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▲ Wilson Tech 口罩的測試報告。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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